В Хабаровском крае ликвидирован канал незаконных поставок мяса из США

В Хабаровском крае выявлена контрабандная схема поставок свинины и говядины из США, которыми занимались местные предприниматели, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.



"По фактам незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС мяса и мясопродукции иностранного производства возбуждено семь уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, организатором незаконных поставок стал один из индивидуальных предпринимателей города Хабаровска, занимающийся оптовой торговлей мяса и мясопродукцией.



"Для незаконных поставок мяса предприниматель организовал фирму, от имени которой заключал ряд контрактов с иностранными компаниями на закупку товара", - отмечается в сообщении.



В преступную махинацию были вовлечены учредитель, директор, а также специалист по внешнеэкономической деятельности фирмы и несколько других лиц.



Преступная группа приобретала товар у крупных международных компаний-посредников, специализирующихся на поставках мяса и мясопродукции. При этом в российскую таможню предоставлялись поддельные документы и декларации, где прописывалась заниженная стоимость товара.



"Например, во время таможенного оформления около 25 тонн мяса говядины из США в таможню была представлена декларация, в которой указано, что якобы стоимость продукции составляет около 2 млн рублей. Однако реальная стоимость товара была 4 млн рублей", - говорится в сообщении.



Участникам организованной группы за незаконные поставки мяса грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.