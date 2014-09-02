Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровском крае ликвидирован канал незаконных поставок мяса из США
В Хабаровском крае выявлена контрабандная схема поставок свинины и говядины из США, которыми занимались местные предприниматели, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.
"По фактам незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС мяса и мясопродукции иностранного производства возбуждено семь уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, организатором незаконных поставок стал один из индивидуальных предпринимателей города Хабаровска, занимающийся оптовой торговлей мяса и мясопродукцией.
"Для незаконных поставок мяса предприниматель организовал фирму, от имени которой заключал ряд контрактов с иностранными компаниями на закупку товара", - отмечается в сообщении.
В преступную махинацию были вовлечены учредитель, директор, а также специалист по внешнеэкономической деятельности фирмы и несколько других лиц.
Преступная группа приобретала товар у крупных международных компаний-посредников, специализирующихся на поставках мяса и мясопродукции. При этом в российскую таможню предоставлялись поддельные документы и декларации, где прописывалась заниженная стоимость товара.
"Например, во время таможенного оформления около 25 тонн мяса говядины из США в таможню была представлена декларация, в которой указано, что якобы стоимость продукции составляет около 2 млн рублей. Однако реальная стоимость товара была 4 млн рублей", - говорится в сообщении.
Участникам организованной группы за незаконные поставки мяса грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки
- У продвинутого китайца на таможне в Хабаровске нашли золото в смартфоне
- На Дальнем Востоке пассажирский самолет обстреляли из "Калашникова"
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следственный комитет возбудил уголовное делу по факту крушения вертолета в Хабаровске
Новости раздела
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки
- У продвинутого китайца на таможне в Хабаровске нашли золото в смартфоне
- На Дальнем Востоке пассажирский самолет обстреляли из "Калашникова"
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
- Выясняются обстоятельства падения вертолета в Хабаровском крае
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- Новые меры социальной поддержки приморцев