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"Боинг-767" авиакомпании "Трансаэро" 2 августа совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска
Как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе авиакомпании, лайнер выполнял рейс UN 138 Хабаровск-Москва. На борту находились 232 пассажира.
После вылета из хабаровского аэропорта у воздушного судна сработала индикация неуборки закрылков. В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
В 7.30 по московскому времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска.
"Пассажиры рейса будут доставлены в пункт назначения резервным бортом, который вылетает за ними из Москвы. В соответствии с Федеральными авиационными правилами на время ожидания пассажирам будет предложена гостиница с питанием. Вылет рейса из Хабаровска назначен на 22.00 по московскому времени", - сказали в пресс-службе.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Ну молодцы, и людей разместили и накормят. А самое главное, не стали рисковать жизнями людей!