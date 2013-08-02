"Боинг-767" авиакомпании "Трансаэро" 2 августа совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска

Как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе авиакомпании, лайнер выполнял рейс UN 138 Хабаровск-Москва. На борту находились 232 пассажира.

После вылета из хабаровского аэропорта у воздушного судна сработала индикация неуборки закрылков. В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В 7.30 по московскому времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска.

"Пассажиры рейса будут доставлены в пункт назначения резервным бортом, который вылетает за ними из Москвы. В соответствии с Федеральными авиационными правилами на время ожидания пассажирам будет предложена гостиница с питанием. Вылет рейса из Хабаровска назначен на 22.00 по московскому времени", - сказали в пресс-службе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.