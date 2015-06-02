"Боинг", летевший из Токио в Париж, совершил вынужденную посадку в Хабаровске

Американский лайнер французской авиакомпании подвел двигатель

Пассажирский Boeing-777 авиакомпании Air France, летевший из Японии во Францию, вынужденно приземлился в Хабаровске из-за отказа одного из двигателей.

Никто из находившихся на борту не пострадал.

Лайнер выполнял полет из аэропорта Нарита (Токио) в Париж.

На борту "боинга" 295 пассажиров и 17 членов экипажа. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Как следует из данных аэропорта Хабаровск (Новый), самолет приземлился в 14:30 (7:30 по Москве).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток