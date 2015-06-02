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"Боинг", летевший из Токио в Париж, совершил вынужденную посадку в Хабаровске
02 Июня 2015, 16:34 | Хабаровск
Американский лайнер французской авиакомпании подвел двигатель
Пассажирский Boeing-777 авиакомпании Air France, летевший из Японии во Францию, вынужденно приземлился в Хабаровске из-за отказа одного из двигателей.
Никто из находившихся на борту не пострадал.
Лайнер выполнял полет из аэропорта Нарита (Токио) в Париж.
На борту "боинга" 295 пассажиров и 17 членов экипажа. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Как следует из данных аэропорта Хабаровск (Новый), самолет приземлился в 14:30 (7:30 по Москве).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Автор: Ольга Добролюбова
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