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Тридцать жителей Хабаровского края отравились питьевой водой

01 Июня 2011, 18:23 | Хабаровск

Прокуратура Хабаровского края во вторник начала проверку по факту отравления 30 жителей поселка Тырма Хабаровского края некачественной питьевой водой, сообщил РИА Новости представитель управления.

"В ходе предварительной прокурорской проверки установлено, что в период с 18 мая по настоящее время 30 человек получили отравление от употребления воды, предоставляемой ООО "Жилсервис" по договору с местной администрацией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из 26 человек, употреблявших некачественную воду - дети. При этом некоторые из них посещают школу и детские сады, а другие - обучаются на дому.

"Выяснилось, что "Жилсервис" использовал воду, добытую из местной реки Тырма, при этом никакая обработка воды не производилась из-за отсутствия у компании денег", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что в настоящее время прокуратура Хабаровского края ведет проверку по факту отравления жителей некачественной водой. По результатам проверки в отношении администрации поселка будут приняты меры.

Автор: РИА "Новости"
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