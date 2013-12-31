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Судовладельцев предупредили о сложной ледовой обстановке в море

31 Декабря 2013, 12:06 | Дальний Восток

Росрыболовство потребовало от судовладельцев принять меры безопасности на судах, находящихся на промысле в Охотском море, в ряде районов которого сложилась сложная ледовая обстановка.

Так, утром 30 декабря транспортное судно "Диомид" (судовладелец - владивостокское ООО "Гранд Марин") застряло во льдах в Сахалинском заливе. Угрозы жизни экипажу из 15 человек нет, на борту - пустые контейнеры.

Приморское управление Росрыболовства сообщает, что ледовые поля сплоченностью 8-10 баллов, образовавшиеся в Сахалинском заливе, северной части Татарского пролива, западного и восточного побережья Камчатки из-за нестабильного направления ветров в первой декаде января могут привести к аварийным ситуациям на судах.

Суда должны быть укомплектованы опытными экипажами, обеспечены проверенными спасательными средствами, оборудованием для электро-радионавигации.

"Недопустима эксплуатация судов, конструкция и техническое состояние которых не отвечает требованиям тяжелых условий плавания и имеющим установленные Российским морским регистром судоходства ограничения по ледовому классу и районам плавания", - говорится в сообщении.

Во время новогодних праздников судовладельцам предписано обеспечить постоянную устойчивую связь с судами, дежурство подготовленных специалистов, способных оценивать гидрометеологическую обстановку в районах нахождения судов.

Росрыболовство требует принять меры, чтобы исключить повторение январской ситуации 2011 года, возникшей в Сахалинском заливе. Тогда во льдах застряли 10 судов из Приморья, для их освобождения из ледового плена были задействованы ледоколы под управлением ОАО "Дальневосточное морское пароходство".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: флот  безопасность  промысел  росрыболовство 



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