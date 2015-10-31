На Дальнем Востоке разбился перехватчик МиГ-31

В ходе проведения поисково-спасательной операции экипаж самолета Ил-38 обнаружил по работающему аварийному радиомаяку место приземления пилотов потерпевшего на Камчатке аварию самолета МиГ-31, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Пилоты, купола парашютов и разведенный сигнальный костер были зафиксированы визуально, передает "Интерфакс". По мере улучшения метеоусловий в месте приземления летчиков они будут незамедлительно эвакуированы вертолетами поисково-спасательной службы.

Как сообщалось, накануне вечером в Восточном военном округе пропал с экранов радаров самолет МиГ-31, возвращавшийся на аэродром базирования в Камчатском крае после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Командованием было организовано проведение поисково-спасательной операции. Работы осложнялись плохими метеоусловиями – низкой облачностью и сильными осадками.