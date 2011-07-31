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В Амурской области ветеран воюет с сельсоветом
Прокуратура Октябрьского района Амурской области провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны по факту отказа комиссией (жилищной) администрацией Мухинского сельсовета в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Установлено, что ветеран проживает в доме, износ которого составляет около 30 %, отсутствует водоснабжение, водоотведение и отопление.
Учитывая преклонный возраст, состояние его здоровья ветеран не имеет возможности самостоятельно содержать дом, в котором он в настоящее время проживает, либо за свой счет приобрести другое жилое помещение с коммунальными услугами. В связи с чем, он обратился в администрацию Мухинского сельсовета о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
21 марта 2011 года комиссией (жилищной) ветерану отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в связи с тем, что он имеет дом в собственности, который соответствуют установленным для жилых помещений требованиям.
По выявленным нарушениям жилищного законодательства прокурор Октябрьского района обратился в районный суд с исковым заявлением к администрации Мухинского сельсовета Октябрьского района с требованиями поставить на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий ветерана Великой Отечественной война.
2 июня 2011 года решением Октябрьского районного суда прокурору отказано в удовлетворений исковых требований.
Не согласившись с решением суда, прокурор Октябрьского района принес в судебную коллегию по гражданским делам Амурского областного суда кассационное представление.
20 июля 2011 года судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда кассационное представление прокурора удовлетворила, решение Октябрьского районного суда от 02 июня 2011 года отменено, дело направленно на новое рассмотрение, сообщает персс-служба прокуратуры области.
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