Якутский прокурор вернул детям-сиротам почти 2 млн руб.

Прокуратурой Нюрбинского района проведена проверка соблюдения прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями.

Проверкой установлено, что гр. В. и гр. Г. не обеспечены жилыми помещениями, состоят на учете лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых появилось право на получение жилья.

Учитывая изложенное, прокуратурой района в Нюрбинский районный суд направлено 2 исковых заявления о взыскании с Казны Республики Саха (Якутия) в лице Министерства финансов РС(Я) целевой безвозмездной ссуды на приобретение жилого помещения на общую сумму более 1,9 млн руб.

Решениями Нюрбинского районного суда от 06.06.2011 г. отказано в удовлетворении исковых требований прокурора.

Не согласившись с выводами суда, прокуратура района в Верховный Суд РС (Я) внесла 2 кассационных представления на незаконные судебные решения.

По результатам рассмотрения Верховным судом РС (Я) кассационных представлений прокурора вышеуказанные решения Нюрбинского районного суда отменены и приняты новые решения об удовлетворении исковых требований прокурора Нюрбинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры РС (Я).