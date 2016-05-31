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КНДР с нескольких сотнях километров от Владивостока вновь пыталась запустить баллистическую ракету

31 Мая 2016, 14:35 | Дальний Восток

Попытка Северной Кореи запустить баллистическую ракеты провалилась, сообщают в Сеуле. Предыдущие три попытки КНДР провести испытания этого типа ракеты также потерпели неудачу, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Запуск баллистической ракеты КНДР потерпел неудачу, сообщает во вторник, 31 мая, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов страны.

«Северная Корея попыталась запустить ракету из района вблизи Вонсан около 5:20 утра, но запуск, как мы считаем, не увенчался успехом», – говорится в заявлении.

По данным источников агентства, речь скорее всего идет о ракете  типа «Мусудан» средней дальности. Ранее в Пхеньяне были предприняты три попытки запустить подобную ракету, одна из которых была предпринята в день рождения Ки Мир Сена 15 апреля. Однако все они потерпели неудачу.

О том, что КНДР готовить очередной пуск баллистической ракеты, сообщил японский телеканал NHK. Со ссылкой на свои источники телеканал сообщал, что власти Японии приведены в повышенную готовность в связи с возможным предстоящим запуском ракеты КНДР.

Представители властей Южной Кореи в свою очередь заявили, что внимательно отслеживают любые признаки возможного запуска ракеты и также приведены в повышенную готовность.

Агентство со ссылкой на южно-корейских чиновников отмечает, что Пхеньян не уведомлял ООН о предстоящих планах по запуске ракеты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Северная Корея  испытание  ракета  пхеньян  КНДР  ядерное оружие  ким чен ын  баллистическая ракета  мусудан 



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Комментарии

  • Псевдоним15:46, 31.05.2016#

    - в день рождения Ки Мир Сена - нет такова человека! :) Вас бы расстреляли уже за такую ошибку!

  • Псевдоним16:31, 31.05.2016#

    Главное-"Путлер" правильно писать)))

  • Псевдоним20:59, 01.06.2016#

    "Попытка Северной Кореи запустить баллистическую ракеты провалилась, сообщают в Сеуле. Предыдущие три попытки КНДР провести испытания этого типа ракеты также потерпели неудачу" --- никак эти бараны не усвоят, что рисовую солому, которая у них вместо топлива, надо очень хорошо высушивать.

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