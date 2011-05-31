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Зарегистрирован резкий всплеск радиоактивности на «Фукусиме-1»

31 Мая 2011, 16:23 | Дальний Восток

Во вторник, 31 мая, компания-оператор аварийной станции Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила, что в скопившейся в нижних помещениях первого реактора АЭС «Фукусима-1» воде резко возросло содержание радиоактивных веществ.

По данным оператора АЭС, «на основе анализа взятых в конце минувшей недели проб установлено, что концентрация радиоактивных изотопов йода-131, цезия-137 и цезия-134 в десять тысяч раз превысила обычную норму для воды в реакторных системах охлаждения». В Tokyo Electric Power предполагают, что резкий скачок уровня радиации связан с утечкой воды из поврежденных из- за расплавления ядерного топлива внутренних камер реактора.

В TEPCO также обеспокоены заметным притоком воды в подвалах этого реактора и связанных с ним технических колодцах. Сейчас там скопилось 17,7 тысяч тонн опасной жидкости, и за последние сутки ее уровень поднялся почти на 40 сантиметров, что, по оценке экспертов, связано с сильными дождями в районе станции. Дождевая вода, как считают в Tokyo Electric Power, попадающая в здание первого реактора через разломы в его верхних этажах, пополняет высокорадиоактивную воду и повышает угрозу ее прорыва в океан.

Увеличение объема воды в зоне первого, второго и третьего реакторов осложняет запланированные экстренные работы по ее откачке. Всего в связанных с ними турбинных залах и технических колодцах, а также в подвалах четвертого блока скопилось около 85 тысяч тонн зараженной воды. Сейчас оператор АЭС пытается блокировать утечек из систем охлаждения и в ближайшие дни готовится к запуску более надежной схемы охлаждения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Автор: "ИТАР-ТАСС"
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