Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зарегистрирован резкий всплеск радиоактивности на «Фукусиме-1»
Во вторник, 31 мая, компания-оператор аварийной станции Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила, что в скопившейся в нижних помещениях первого реактора АЭС «Фукусима-1» воде резко возросло содержание радиоактивных веществ.
По данным оператора АЭС, «на основе анализа взятых в конце минувшей недели проб установлено, что концентрация радиоактивных изотопов йода-131, цезия-137 и цезия-134 в десять тысяч раз превысила обычную норму для воды в реакторных системах охлаждения». В Tokyo Electric Power предполагают, что резкий скачок уровня радиации связан с утечкой воды из поврежденных из- за расплавления ядерного топлива внутренних камер реактора.
В TEPCO также обеспокоены заметным притоком воды в подвалах этого реактора и связанных с ним технических колодцах. Сейчас там скопилось 17,7 тысяч тонн опасной жидкости, и за последние сутки ее уровень поднялся почти на 40 сантиметров, что, по оценке экспертов, связано с сильными дождями в районе станции. Дождевая вода, как считают в Tokyo Electric Power, попадающая в здание первого реактора через разломы в его верхних этажах, пополняет высокорадиоактивную воду и повышает угрозу ее прорыва в океан.
Увеличение объема воды в зоне первого, второго и третьего реакторов осложняет запланированные экстренные работы по ее откачке. Всего в связанных с ними турбинных залах и технических колодцах, а также в подвалах четвертого блока скопилось около 85 тысяч тонн зараженной воды. Сейчас оператор АЭС пытается блокировать утечек из систем охлаждения и в ближайшие дни готовится к запуску более надежной схемы охлаждения, сообщает ИТАР-ТАСС.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда