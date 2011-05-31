Реальные уголовные дела не пугают мошенников

Интерес нечистых на руку чиновников, руководителей управляющих организаций и подрядчиков неизменно растет, так как на реформирование ЖКХ государством выделяются большие объемы бюджетных средств.

Этот вывод был сделан в ходе оперативного совещания при и.о. первого заместителя начальника ГУ МВД России по ДФО Константине ЕРШОВЕ, посвященном вопросам совершенствования мер по противодействию преступлениям в сфере ЖКХ. Как отметил в своем докладе заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по ДФО Алексей СЕДЫХ, во всех этих преступлениях, как правило, имеется коррупционная составляющая.

- Для того, чтобы незаконно завладеть этими суммами, коррумпированные должностные лица и их пособники используют различные способы, например, некачественное выполнение работ и завышение их объемов, использование финансовой поддержки государства не по целевому назначению, - сказал он.

Выявлен ряд преступлений, связанных с неправомерным использованием средств, предназначенных для содержания и реформирования ЖКХ. Так, в Хабаровске в рамках федерального законодательства были выделены средства на капитальный ремонт жилого многоквартирного дома. Оперативниками дальневосточного Главка было установлено, что значительная часть этих средств (более 2,5 млн рублей) мошенническим путем похищена руководителями одной из строительных организаций. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Аналогичные криминальные схемы выявлены и в Амурской области, где в отношении руководителя коммерческой организации возбуждены два уголовных дела. К уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, придется ответить высокопоставленным чиновникам администрации г. Свободного, похитившим 25 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на проведение отопительного сезона 2005-2006 годов, а также руководителям строительной организации, которые при соучастии должностных лиц из администрации Свободного похитили 2,2 миллиона рублей бюджетных средств, предназначенных для строительства «Станции обезжелезивания».

В мае 2011 года Приморский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Анатолия ХИМИЧУКА, бывшего заместителя начальника управления охраны окружающей среды Приморского края. Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по ДФО совместно с коллегами из ФСБ.

Анатолий Химичук потребовал взятку в размере 20% от цены госконтракта на строительство полигона твердых бытовых отходов стоимостью более 14 млн рублей. Взамен за свой «откат» он обещал заместителю директора компании, строящей полигон, подписать акты о приемке выполненных работ и акты о вводе объекта в эксплуатацию. Как выяснилось, ранее против чиновника уже возбуждалось уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Cуд приговорил Анатолия Химичука к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с лишением классного чина «государственный советник Приморского края 3 класса».

По словам Алексея Седых, в 2010 году на Дальнем Востоке количество преступлений в сфере ЖКХ возросло по сравнению с прошлым годом более чем на четверть: с 43 до 54. В их числе - 21 факт хищения чужого имущества, 11 налоговых преступлений, 18 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также 2 преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.