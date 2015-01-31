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На строительстве космодрома Восточный обнаружился перерасход средств в 13 миллиардов рублей

31 Января 2015, 23:42 | Дальний Восток

Счетная палата оценила перерасход средств при строительстве космодрома Восточный – по данным ведомства, он составил 13 млрд руб. По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, оценку СП предстоит подтвердить правоохранительным органам, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

О том, что перерасход средств на строительстве космодрома Восточный составил 13 млрд руб., Голикова заявила в интервью на канале «Россия 1». По словам Голиковой, ее «всегда поражала стройка и то, как неэффективно используются деньги у нас в строительстве». Голикова уточнила, что данные проверки Счетной палаты направлены в Следственный комитет.

По словам Голиковой, перерасход средств связан с завышением стоимости строительства и использованием схем, которые позволяли использовать выделенные на космодром средства не по назначению.

В сентябре 2014 года президент России Владимир Путин, говоря о космодроме Восточный, отмечал, что некоторые вопросы по поводу строительства космодрома «придется передать в правоохранительные органы».

После этого СКР возбудил два уголовных дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, по материалам, которые собрали ФСБ и Счетная палата. В октябре сотрудники ФСБ и СКР совместно провели обыски по делу в офисах Федерального космического агентства, «Дальспецстроя» и ОАО «Ипромашпром» – дочерней структуры Роскосмоса. В рамках дела были арестованы бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и бывший главный бухгалтер этой организации Сергей Ашихмин. Им предъявлены обвинения по ч. ​4 ст.160 УК РФ (присвоение, либо растрата, совершенные в составе преступной группы в особо крупном размере).

В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал устранить отставания от графика строительства космодрома. В начале декабря глава дирекции космодрома Сергей Скляров был уволен (на его место был назначен Кирилл Мартынюк), а 30 января космодром с инспекцией посетил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий российскую космическую отрасль.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела о хищениях на строительстве Восточного, срок следствия продлен до 30 марта. Источник отметил, что в материалах дела фигурировала только сумма в 1,8 млрд рублей.

Фото www.tsenki.com

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор:
Теги: космодром Восточный  уголовное дело  счетная палата  СК 



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Комментарии

  • Сергей00:27, 01.02.2015#

    Да ну! А кого садят? Козлов отпущения!!! Ведь деньги то не возращают. Они вместе с настоящими преступниками уже давно за границей. Опять людям по ушам втирают!!!

  • РєРєРє00:57, 01.02.2015#

    Я бы больше удивилась если в смету уложились. И вообще бы в истерике билась если бы что то осталось. . . .

  • В.Путину 10:54, 01.02.2015#

    Запрещается:Нецензурная брань. Одни маты других слов нет. Это стало системой и систему пора ломать пока она нас не сломала.

  • Большой брат11:14, 01.02.2015#

    Кто-то себе новый коттедж построил! Или катер купил! А мы налогами оплатили!!!

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