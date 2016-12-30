На Дальнем Востоке опять проблемы с самолетами

В один день два самолета вернулись в аэропорт вылета из-за неполадок

Пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс из Якутска в Усть-Неру в пятницу, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика отказа одного из двигателей. На борту судна было 19 пассажиров и 4 члена экипажа.

«Командиром экипажа было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал», - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании «Якутия», которой принадлежит самолет.

Пассажиры будут отправлены в Усть-Неру резервным бортом в ближайшие часы.

Также в пятницу в аэропорт Якутска из-за технической неисправности был вынужден вернуться самолет Bombardier, выполнявший рейс №423 по маршруту Якутск – Батагай. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Парк насчитывает 20 самолетов российского и иностранного производства, в том числе, Boeing-737, Bombardier Q-300/400, Sukhoi Superjet-100 и Ан-24. Минимущества Якутии принадлежит 73,41% акций авиакомпании, ОАО «РИК плюс» (на 100% принадлежит Минимущества Якутии) - 23,66%.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото авиакомпании "Якутия"