www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.27 р. 100 JPY: 51.75 р.
EUR: 63.02 р. 10 CNY: 86.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Транспорт
Распечатать

На Дальнем Востоке опять проблемы с самолетами

30 Декабря 2016, 11:10 | Дальний Восток

В один день два самолета вернулись в аэропорт вылета из-за неполадок

Пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс из Якутска в Усть-Неру в пятницу, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика отказа одного из двигателей. На борту судна было 19 пассажиров и 4 члена экипажа.

«Командиром экипажа было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал», - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании «Якутия», которой принадлежит самолет.

Пассажиры будут отправлены в Усть-Неру резервным бортом в ближайшие часы.

Также в пятницу в аэропорт Якутска из-за технической неисправности был вынужден вернуться самолет Bombardier, выполнявший рейс №423 по маршруту Якутск – Батагай. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Парк насчитывает 20 самолетов российского и иностранного производства, в том числе, Boeing-737, Bombardier Q-300/400, Sukhoi Superjet-100 и Ан-24. Минимущества Якутии принадлежит 73,41% акций авиакомпании, ОАО «РИК плюс» (на 100% принадлежит Минимущества Якутии) - 23,66%.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото авиакомпании "Якутия"

Автор:
Теги: Якутия  авиакомпания  аэропорт 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru