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"Аэрофлот" обменяет билеты в Таиланд, купленные до 28 октября
"Изменение даты вылета осуществляется без доплат и штрафных санкций для билетов, оформленных до 28 октября 2011 года, с перелетом в период с 28 октября до 30 ноября 2011 года", - говорится в сообщении.
Сильнейшее за 50 лет наводнение затронуло центральные, северные и северо-восточные провинции Таиланда, столицу страны. Улицы Бангкока оказались под водой. Власти страны объявили пять выходных дней для того, чтобы люди могли бороться со стихийным бедствием.
В авиакомпании отмечают, что изменение даты перелета возможно на любой день, но не позднее 15 декабря 2011 года, при наличии свободных мест, при этом допускается одновременное изменение даты обратного перелета с сохранением первоначального (или плюс/минус семь дней) срока пребывания.
"Возврат билетов осуществляется согласно правилам тарифа", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Бангкока "Суваннапхум", обслуживающий подавляющее большинство прибывающих в Таиланд иностранных туристов, пока работает в обычном режиме, пишет РИА Новости.
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