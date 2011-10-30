"Аэрофлот" обменяет билеты в Таиланд, купленные до 28 октября

Пассажиры ОАО "Аэрофлот" до 28 октября оформившие билеты в пострадавший от наводнения Таиланд, смогут осуществить обмен билетов без доплат и штрафных санкций, говорится в сообщении компании.

"Изменение даты вылета осуществляется без доплат и штрафных санкций для билетов, оформленных до 28 октября 2011 года, с перелетом в период с 28 октября до 30 ноября 2011 года", - говорится в сообщении.

Сильнейшее за 50 лет наводнение затронуло центральные, северные и северо-восточные провинции Таиланда, столицу страны. Улицы Бангкока оказались под водой. Власти страны объявили пять выходных дней для того, чтобы люди могли бороться со стихийным бедствием.

В авиакомпании отмечают, что изменение даты перелета возможно на любой день, но не позднее 15 декабря 2011 года, при наличии свободных мест, при этом допускается одновременное изменение даты обратного перелета с сохранением первоначального (или плюс/минус семь дней) срока пребывания.

"Возврат билетов осуществляется согласно правилам тарифа", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Бангкока "Суваннапхум", обслуживающий подавляющее большинство прибывающих в Таиланд иностранных туристов, пока работает в обычном режиме, пишет РИА Новости.