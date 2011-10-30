www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Аэрофлот" обменяет билеты в Таиланд, купленные до 28 октября

30 Октября 2011, 23:58 | Дальний Восток

Пассажиры ОАО "Аэрофлот" до 28 октября оформившие билеты в пострадавший от наводнения Таиланд, смогут осуществить обмен билетов без доплат и штрафных санкций, говорится в сообщении компании.

"Изменение даты вылета осуществляется без доплат и штрафных санкций для билетов, оформленных до 28 октября 2011 года, с перелетом в период с 28 октября до 30 ноября 2011 года", - говорится в сообщении.

Сильнейшее за 50 лет наводнение затронуло центральные, северные и северо-восточные провинции Таиланда, столицу страны. Улицы Бангкока оказались под водой. Власти страны объявили пять выходных дней для того, чтобы люди могли бороться со стихийным бедствием.

В авиакомпании отмечают, что изменение даты перелета возможно на любой день, но не позднее 15 декабря 2011 года, при наличии свободных мест, при этом допускается одновременное изменение даты обратного перелета с сохранением первоначального (или плюс/минус семь дней) срока пребывания.

"Возврат билетов осуществляется согласно правилам тарифа", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Бангкока "Суваннапхум", обслуживающий подавляющее большинство прибывающих в Таиланд иностранных туристов, пока работает в обычном режиме, пишет РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru