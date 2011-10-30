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"Киодо": В грибах шиитаке из префектуры Фукусима найден цезий

30 Октября 2011, 12:21 | Дальний Восток

Власти Японии думают, где хранить тонны зараженной почвы

В грибах шиитаке из теплиц японской префектуры Фукусима обнаружено повышенное содержание радиоактивных изотопов цезия, передает агентство «Киодо».

В одном килограмме обследованных грибов содержалось 850 беккерелей радиоактивного вещества при допустимых 500 беккерелях. Теплица расположена на ферме, поставки с которой прекращены. Продукцию, которую фермерами уже удалось продать, изымают.

Помимо радиоактивных грибов жителей префектуры волнуют планы властей по временному захоронению в городах, прилегающих к АЭС «Фукусима-1», отработанного ядерного топлива. Власти заверяют, что через три года построят специальное хранилище, передает Reuters. «Мы не можем продолжать работу без одобрения руководства префектуры и муниципалитетов. Нам очень стыдно этого просить, но мы надеемся, что вы нас поймете», — отметил министр окружающей среды Гоши Хосоно. На него давит мэрия города Фукусимы, где почва заражена цезием. По предварительным данным, там придется срыть гигантские объемы земли, способны заполнить 23 бейсбольных стадиона.

На проект уже выделено 220 млрд иен (2,9 млрд долларов). 28 октября оператор АЭС «Фукусима-1», компания Tepco попросила у правительства Японии триллион иен (13 млрд долларов) на выплату компенсаций пострадавшим и ликвидацию последствий мартовской аварии, пишет BFM.ru.

Автор: BFM.ru
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