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КНДР пощадит Приморье

30 Сентября 2017, 12:41 | Дальний Восток

Пхеньян рассказал, против кого он направит свои «подарки» Ким Чен Ына

В КНДР заявили, что не намерены использовать ядерное оружие или угрожать его применением тем странам, которые не вовлечены в военную деятельность США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как информирует РИА "Новости", такое заявление сделал сегодня глава северокорейского МИД Ли Ен Хо во время своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он также назвал Северную Корею ответственным государством.

"Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", – произнес он.

Напомним, во вторник американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН сделал заявление о том, что Штаты будут готовы "полностью уничтожить" КНДР в том случае, если увидят угрозу с ее стороны. Ким Чен Ын в ответ назвал его хулиганом, гангстером, безумным маразматиком.

Ранее в Северной Корее показали видеоролик с имитацией ракетного удара по США. На кадрах запечатлено, как северокорейский снаряд пересекает океан и наносит удар по одному из городов Соединенных Штатов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пуск  США  трамп  мид  ядерное оружие  ракета  Северная Корея  пхеньян  ким чен ын  КНДР 



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Комментарии

  • Псевдоним17:09, 30.09.2017#

    Заголовок просто бредовый

  • Псевдоним18:48, 30.09.2017#

    ЗР скатывается к Дейте?. .

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