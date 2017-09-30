Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
КНДР пощадит Приморье
Пхеньян рассказал, против кого он направит свои «подарки» Ким Чен Ына
В КНДР заявили, что не намерены использовать ядерное оружие или угрожать его применением тем странам, которые не вовлечены в военную деятельность США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как информирует РИА "Новости", такое заявление сделал сегодня глава северокорейского МИД Ли Ен Хо во время своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он также назвал Северную Корею ответственным государством.
"Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", – произнес он.
Напомним, во вторник американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН сделал заявление о том, что Штаты будут готовы "полностью уничтожить" КНДР в том случае, если увидят угрозу с ее стороны. Ким Чен Ын в ответ назвал его хулиганом, гангстером, безумным маразматиком.
Ранее в Северной Корее показали видеоролик с имитацией ракетного удара по США. На кадрах запечатлено, как северокорейский снаряд пересекает океан и наносит удар по одному из городов Соединенных Штатов.
Новости тематики
- КНДР пощадит Приморье
- Северная Корея опять запускала ракету у границ Приморья
- Северная Корея опять шалит у берегов Приморья
- На китайско-индийской границе запахло Даманским
- У границ Приморья скоро может вновь пролететь "подарок" от Ким Чен Ына
- Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
- Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны
- Северная Корея все-таки сделала это
- Американские дипломаты и военные получили приказ вывезти семьи из Сеула
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
Новости раздела
- КНДР пощадит Приморье
- Суд впервые отозвал право на "дальневосточный гектар"
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
- Северная Корея опять запускала ракету у границ Приморья
- Сын депутата Госдумы из Приморья признался в новых преступлениях
- На Дальнем Востоке задержан мэр города
- Северная Корея опять шалит у берегов Приморья
- На китайско-индийской границе запахло Даманским
- Хорошавина и его помощника одномоментно скосила болезнь
- Из-за дождей населенные пункты Приморья остались без электроснабжения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новым мэром Владивостока станет...
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- До правительства начало доходить, что еда на Дальнем Востоке безумно дорогая
- КНДР пощадит Приморье
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- Приморский миллиардер просит признать себя банкротом
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- Планы по резкому ужесточению ЕГЭ вызвали протесты
- Депутаты "пилят" кресла
Заголовок просто бредовый