SMS-мошенники прикрываются Центробанком

В 2012 году участились случаи поступления информации о SMS-мошенничестве, совершаемом от имени Центробанка России.

В частности, мошенниками посредством SMS-сообщений и email-рассылок в адрес клиентов банков направляются сообщения о блокировке банковской карты и предложения перезвонить по указанным телефонным номерам. При получении сообщений необходимо незамедлительно обращаться именно в подразделения банка, выдавшего карту и никуда более, предупреждает отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».