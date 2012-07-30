В одном из банков Дальнего Востока обнаружилась недостача на 145 млн рублей

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. Правоохранители Камчатского края возбудили уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере» по факту недостачи, обнаруженной в банке «Камчатка». Всего в кредитной организации недосчитались более 145 млн рублей.

С заявлением по факту возможного хищения денежных средств в полицию обратился председатель наблюдательного совета банка. Полицейские провели проверку и установили факт недостачи в кассовом помещении банка денежной суммы 145 302 495 рублей. Кроме того, сотрудниками Управления экономической безопасности было установлено, что сведения, отражающие факт недостачи, в ежедневный баланс счета не внесены, ГУ ЦБ России по Камчатскому краю о данном факте не уведомлено.

В настоящее время проводится предварительное следствие, уточнили в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.

Напомним, 24 июля 2012 гола в банке сменился руководитель. По инициативе нового главы банка Анатолия Сулимова в кредитной организации началась инвентаризация с целью обеспечения сохранности денежных средств и материальных ценностей. В банке пока нельзя открыть вклад и получить деньги.

«Золотой Рог».