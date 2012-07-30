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На Дальнем Востоке выявлены тысячи нарушений, связанных с коррупцией
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе отчиталось по итогам надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции.
Как сообщает пресс-служба управления, на территории округа прокурорами вскрыты многочисленные факты предоставления служащими недостоверных сведений о доходах и имуществе. Не исключено нахождение на муниципальной службе лиц, не соответствующих квалификационным требованиям к уровню образования и стажу службы. В Хабаровском и Приморском краях, Республике Саха имели место факты нахождения на государственной службе лиц, состоящих в родстве и непосредственном подчинении друг другу.
В Сахалинской и Магаданской областях не соблюдались установленные для государственных и муниципальных служащих запреты и ограничения. К примеру, депутат Магаданской городской Думы являлся одним из учредителей коммерческой организации. По результатам рассмотрения представления нарушения закона устранены, депутат вышел из состава учредителей.
Всего в 1 полугодии 2012 года прокурорами округа выявлено 6,1 тыс. нарушений законодательства о государ¬ственной, муниципальной службе и противодействии коррупции, для устранения которых принесено более 600 протестов, внесено 681 представление. При этом к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 950 должностных лиц.
«Золотой Рог».
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