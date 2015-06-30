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Еще один высокопоставленный сахалинский чиновник лишился своего поста

30 Июня 2015, 17:29 | Дальний Восток

Заявление об увольнении написал управляющий делами губернатора и правительства Сахалинской области Вадим Рокотов. Произошло это после того, как прокурорская проверка изучила результаты его работы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт правительства Сахалинской области.

Как выяснилось, управляющий делами ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по осуществлению контроля за деятельностью подведомственного предприятия. Это привело к нарушению статьи 34 Бюджетного кодекса РФ и требований Федерального закона № 44-ФЗ. Речь идет, в частности, о приобретении предметов роскоши и интерьера, которые не являются необходимыми для выполнения государственными органами своих функций.

Комиссия по проведению служебных проверок в отношении осударственных гражданских служащих Правительства Сахалинской области, аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области и руководителей органов исполнительной власти Сахалинской области пришла к выводу, что допущенные Вадимом Рокотовым грубые нарушения несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности управляющего делами Губернатора и Правительства Сахалинской области.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Сахалинская область  чиновник  прокурорская проверка 



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