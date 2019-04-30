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В Антарктиде на судне приморской компании погибли два моряка
Причины смерти на данный момент не установлены
В Антарктиде на судне «Василий Головнин», принадлежащем Транспортной компании FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство», погибли два моряка. Судно-снабженец направлялось в ЮАР после доставки грузов на индийские арктические станции.
По одной из версий, причиной смерти моряков могло стать отравление метанолом.
«Василий Головнин» - одновинтовой двухпалубный дизель-электроход, снабженец ледового класса, построен в 1988 году в СССР. В конце января судно отправилось в Антарктиду, чтобы доставить грузы, в том числе продукты и топливо, на индийские научно-исследовательские станции «Бхарати» и «Майтри» по заказу Национального центра исследований Антарктики и океана Министерства землеведения Индии.
Досье газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров. Флот группы включает 22 транспортных судна. Находящийся под арестом Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций головной компании FESCO - ПАО «Дальневосточное морское пароходство».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото FESCO
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