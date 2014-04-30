Движение на Транссибе остановлено из-за взрывов на складе боеприпасов

Забайкальская железная дорога предпринимает меры для отправки пассажиров поездов Благовещенск – Москва и Владивосток – Пенза по маршруту следования.

В связи с временной приостановкой движения поездов по участку Чита – Карымская на ЗабЖД задержаны три пассажирских поезда: №322 Иркутск – Забайкальск (остановлен на станции Чита-2), №79 Благовещенск – Москва и №133 Владивосток – Пенза (остановлены на станции Урульга).

С наступлением светового дня 30 апреля 2014 года ЗабЖД организует доставку пассажиров поездов №79 Благовещенск – Москва и №133 Владивосток – Пенза автобусами до станции Чита-2, откуда пассажиры продолжат поездку в специальном поезде, сформированном Забайкальским филиалом ОАО “ФПК”.

В ближайшее время на ЗабЖД ожидается задержка еще четырех пассажирских поездов: №601 Приаргунск – Чита, №43 Хабаровск – Москва, №78 Новосибирск – Нерюнгри и №144 Пенза – Владивосток.

Напомним, 29 апреля 2014 года в связи с возгоранием на складе боеприпасов Министерства обороны в Забайкальском крае в целях обеспечения безопасности временно приостановлено движение поездов по участку Чита – Карымская.

Тем временем НТВ сообщает, что информация о том, что в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Карымском районе семь человек погибли, а еще четверо пропали без вести, прозвучала на заседании в правительстве Забайкальского края.

Из сообщения правительства Забайкальского края: «По предварительным и пока не подтвержденным данным, в результате пожара и взрывов погибли 7 человек, 4 пропали без вести — из числа людей, охранявших военные склады».



Помощь медиков потребовалась 17 пострадавшим, четверо из которых получили тяжелые ожоги. Из поселка рядом со складом эвакуированы более тысячи человек.

По данным на 3:30 среды по местному времени открытого горения на месте ЧП нет, однако пожар квалифицирован как действующий. В правительстве региона также опровергли информацию о продолжающихся взрывах.

Из сообщения правительства Забайкальского края: «Взрывов также не наблюдается, фиксируются хлопки. В районе работают четыре пожарных поезда».



Движение на Забайкальской железной дороге по-прежнему парализовано.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото 25.mchs.gov.ru.