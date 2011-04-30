7 лет лишения свободы за попытку ввезти в Россию таблетки для похудения

Жительница Благовещенска Амурской области попыталась ввести в Россию из КНР таблетки для похудения. Запрещенные препараты у 24-летней безработной обнаружили таможенники. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет и штраф в миллион рублей – сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на региональное управление ФСКН.

В Китай амурчанка отправилась 12 февраля, на один день. Лекарства она приобрела в одном из торговых центров Хэйхэ за 30 юаней. Женщина знала, что эти препараты запрещено провозить в Россию. Однако понадеялась, что средство для похудения специалисты не обнаружат.

Перед таможенным контролем женщина выбросила упаковки и блистеры, а затем положила таблетки в полиэтиленовый пакет и спрятала его в кармане спортивной куртки. Не призналась она о наличии препаратов и самому инспектору.

Лекарства обнаружили и изъяли во время личного досмотра. Согласно заключению эксперта, в составе капсул находилось 18 граммов сибутрамина. Напомним, это вещество используется при лечении ожирения и применяется под строгим контролем врача. Сильнодействующее средство противопоказано при многих болезнях и имеет ряд побочных свойств: бессонница, тяжелые головные боли, аритмия, гипертония, расстройство внимание и развитие депрессии.

Данное преступление попадает под статью 188 УК РФ (перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ с сокрытием от таможенного контроля). Необходимо отметить, что подозреваемая – ранее не судимая мать маленького ребенка, которая воспитывает его одна, пишет Экспертный канал «ФедералПресс».



