www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Над Дальним Востоком России что-то летало...

30 Марта 2016, 13:32 | Дальний Восток

Неопознанный объект барражировал над территорией России несколько часов

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что утром 29 марта неподалеку от Петропавловска-Камчатского был замечен неопознанный самолет. По мнению источников, самолет мог заниматься сбором разведывательной информации, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Инцидент произошел между 05:00 и 07:00 мск, появление неопознанного воздушного судна было зафиксировано на высоте около 10 тысяч метров. Все попытки диспетчеров связаться с загадочным самолетом к успеху не привели», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, после обнаружения неопознанное воздушное судно покинуло воздушное пространство вблизи Камчатки.

По мнению военных специалистов, неопознанным самолетом с наибольшей вероятностью мог оказаться американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, имеющий дальность полета более 22 тысяч километров и способный держаться в воздухе 32 часа. Ранее эти аппараты замечались вблизи границ России над Черным морем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: самолет  воздушное пространство  диспетчер  нарушение  аэропорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ........................21:14, 30.03.2016#

    Блин. . . . . . . . . . . . . . , а сбить СЛАБО??? что за фэйковый вброс???

  • Абырвалг21:19, 30.03.2016#

    БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ??????? это 3. 5 раза вокруг земли. . . это че прикол или стеб?? то есть он мог вылететь вообще откуда угодно, а его разве что с солью и хлебом не встретили, и проводили по чину. . . хорошо живем

  • Псевдоним21:51, 30.03.2016#

    Длина окружности Земли по экватору 40тыс. км.

  • vasya10:19, 31.03.2016#

    Вапчето, окружность земного шара по экватору 40 000 км, диаметр - 12 700, а 6 300 - это только радиус.

  • Tipitip21:22, 30.03.2016#

    чё не сбили?

  • Псевдоним21:27, 30.03.2016#

    Уроды тупые несколько часов и дали уйти

  • Шариков21:49, 30.03.2016#

    Абырвалг, 3, 5 раза вокруг глобуса Украины хотел сказать?

  • отр21:50, 30.03.2016#

    почему не сбили, или не посадили? есть же средства

  • Skunk04:38, 31.03.2016#

    Похоже, что Родина переоценивает, в рублях, вклад военных в свою безопасность. . . :)

  • 12307:04, 31.03.2016#

    главный просто не решил, что надо сбивать

  • vasya10:22, 31.03.2016#

    Подозреваю, что сбивать уже нечем. Затяжной экономический и политический кризис.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru