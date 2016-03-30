Над Дальним Востоком России что-то летало...

Неопознанный объект барражировал над территорией России несколько часов

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что утром 29 марта неподалеку от Петропавловска-Камчатского был замечен неопознанный самолет. По мнению источников, самолет мог заниматься сбором разведывательной информации, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Инцидент произошел между 05:00 и 07:00 мск, появление неопознанного воздушного судна было зафиксировано на высоте около 10 тысяч метров. Все попытки диспетчеров связаться с загадочным самолетом к успеху не привели», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, после обнаружения неопознанное воздушное судно покинуло воздушное пространство вблизи Камчатки.

По мнению военных специалистов, неопознанным самолетом с наибольшей вероятностью мог оказаться американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, имеющий дальность полета более 22 тысяч километров и способный держаться в воздухе 32 часа. Ранее эти аппараты замечались вблизи границ России над Черным морем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.