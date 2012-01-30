На Колыме разоблачили налоговых мошенников. Очередь – за их клиентами

В рамках совместной операции Управления по налоговым преступлениям УМВД России по Магаданской области и УФСБ проведено изъятие финансово-хозяйственной документации, системных блоков с электронными носителями информации, более 80 банковских чековых книжек, по которым производилось обналичивание денежных средств, в том числе с выполненными на них подписями номинальных руководителей.

Помимо этого обнаружено более 40 печатей и штампов предприятий, в том числе нотариусов, цветной принтер высокоточной печати, с помощью которого изготавливались нотариальные бланки и иная бланочная продукция, используемая в интересах недобросовестных налогоплательщиков и мошенников.

Как выяснилось, в основном заказчиками данных услуг являлись недропользователи. Извлекая природные ресурсы и используя обналичивающие структуры, некоторые из них практически не платят налоги на добычу полезных ископаемых, а по результатам предоставления в налоговые органы бумажной фикции о произведенных затратах они получают возможность возмещать из федерального бюджета суммы налога на добавленную стоимость и производить зачет по уплате федеральных налогов. Таким образом, для данной категории государство фактически становится донором.

Кроме того, налогоплательщики, применяющие описанные схемы, получают существенные конкурентные преимущества по сравнению с честно работающими предприятиями, что разоряет последних или заставляет их становиться на путь налоговых правонарушений и преступлений.

На основании представленных оперативниками документов возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности предприятия-обналичника. Предварительно сумма незаконного дохода данной организации составила около 100 миллионов рублей. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий будут установлены те недобросовестные налогоплательщики, которые пользовались услугами мошенников.