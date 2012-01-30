Грубите налоговому инспектору - рискуете свободой

Поддавшись эмоциям, некоторые налогоплательщики забывают, что неподобающее, бесцеремонное обращение к представителям органов власти грозит наказанием. В лучшем случае бунтарям грозит административное взыскание, в худшем - статья 318 Уголовного кодекса.

Если обратиться к статистике, то вышеназванная статья чаще фигурирует в делах о противостоянии представителей народа и сотрудников милиции. И это, как ни крути, кажется более понятным, нежели откровенная, ничем не прикрытая агрессия по отношению к сотрудникам налоговых органов. В таких делах причиной конфликта чаще всего становятся ошибки и промахи самого налогоплательщика. Так произошло и в случае с предпринимателем Н. из г. Большой Камень, который на собственном примере убедился, что необоснованная грубость даром не проходит.

Предприниматель систематически уклонялся от общения с представителями налоговых служб. Бегал от проверок, отказывался подписывать документы. Ну а поскольку "гора" никак не шла к "Магомету", пришлось налоговым инспекторам ехать в Большой Камень на поиски Н.

Увидев в городе служебный микроавтобус УФНС по Приморскому краю, предприниматель почуял неладное, и, руководствуясь правилом о том, что лучшая защита - это нападение, решил взять инициативу в свои руки. Н. вошел в микроавтобус и стал выяснять - зачем и почему представители налоговых органов явились в город, да еще и подъезжали к его дому. Сотрудники налоговой службы сообщили ему о проведении в отношении его, как индивидуального предпринимателя, повторной выездной проверки и предложили получить пакет соответствующих документов. В ответ получили ругань, хорошенько сдобренную ненормативной лексикой и угрозами, убедительными настолько, что налоговым инспекторам пришлось прибегнуть к помощи коллег из местного отделения ФСБ. Н. заявил, что, если сотрудники налоговой службы и дальше будут стремиться вручить ему документы, живыми из города не уедут!

Позже, на суде, предприниматель Н. утверждал, что принял сотрудников налоговой службы на организованную банду. По всей видимости, женщины в форме налоговых инспекторов уж больно походили на головорезов. Н. полностью отрицал свою вину, утверждая, что никому ни при каких обстоятельствах не угрожал и даже голоса не повышал. Но, к несчастью для обвиняемого, показания многочисленных свидетелей оказались убедительней. Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей), и на основании нее постановил: назначить предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Такой исход дела можно назвать относительно удачным для обеих сторон. Бывают ситуации и серьезнее. Несколько лет назад в Нижнем Новгороде вынесли приговор бухгалтеру, устроившему драку в налоговой инспекции, - мерой наказания стало лишение свободы сроком на 3 года с двухлетним испытательным сроком и штраф - 27000 руб.

"Золотой Рог".