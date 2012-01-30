www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Можно ли ездить на табуретке в нетрезвом виде?

30 Января 2012, 01:28 | Дальний Восток

Жителю Ньюарка, штат Огайо, были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде после того, как он попал в аварию на табуретке, сообщает AP. Сообщение о ДТП поступило в правоохранительные органы 4 марта.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили, что единственным пострадавшим является водитель самодельного транспортного средства, собранного из барного табурета и самоходной газонокосилки.

28-летний Кайл Вигл был госпитализирован с легкими травмами. В больнице он рассказал сотруднику полиции, что, перед тем как сесть за руль моторизированной табуретки, он выпил 15 кружек пива.

Житель Ньюарка сообщил, что собранный им самоходный агрегат может развивать скорость до 61 километра в час. При этом, по данным 10TV News, Вигл утверждал, что перед аварией ехал со скоростью, не превышавшей 30 километров в час.

Виновным Вигл себя не признал и потребовал суда присяжных, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".

Автор: "Лента.Ru"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru