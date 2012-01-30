Можно ли ездить на табуретке в нетрезвом виде?

Жителю Ньюарка, штат Огайо, были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде после того, как он попал в аварию на табуретке, сообщает AP. Сообщение о ДТП поступило в правоохранительные органы 4 марта.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили, что единственным пострадавшим является водитель самодельного транспортного средства, собранного из барного табурета и самоходной газонокосилки.

28-летний Кайл Вигл был госпитализирован с легкими травмами. В больнице он рассказал сотруднику полиции, что, перед тем как сесть за руль моторизированной табуретки, он выпил 15 кружек пива.

Житель Ньюарка сообщил, что собранный им самоходный агрегат может развивать скорость до 61 километра в час. При этом, по данным 10TV News, Вигл утверждал, что перед аварией ехал со скоростью, не превышавшей 30 километров в час.

Виновным Вигл себя не признал и потребовал суда присяжных, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".