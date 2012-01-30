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Жительницу Японии арестовали за виртуальное убийство

30 Января 2012, 01:33 | Дальний Восток

Жительницу Японии арестовали по подозрению в хакерстве, после того как она удалила виртуального персонажа другого пользователя в многопользовательской онлайновой игре Maple Story, передает Associated Press. По словам 43-летней женщины, она хотела отомстить своему виртуальному мужу за то, что он неожиданно развелся с ней.

Инцидент произошел в середине мая, когда в полицию обратился 33-летний офисный служащий, обнаруживший пропажу своего персонажа. Пользователи, чьи имена не сообщаются, встретились в мире Maple Story и через некоторое время решили поженить своих героев. По словам задержанной, через некоторое время их виртуальный брак был расторгнут, причем "супруг" даже не предупредил ее об этом.

Это разозлило женщину настолько, что она решила отомстить бросившему ее пользователю. Как стало известно, она использовала регистрационные данные, которые узнала после виртуальной свадьбы, чтобы удалить героя своего бывшего "мужа". При этом подчеркивается, что задержанная не планировала мстить обидевшему ее геймеру в реальной жизни.

Женщину арестовали по подозрению в незаконном проникновении в чужой компьютер и незаконном использовании электронной информации в личных целях. Ей еще не предъявлены официальные обвинения, но если ее вина будет доказана, то ей грозит до пяти лет тюремного заключения или штраф в размере 5 тысяч долларов.

Игра Maple Story представляет собой бесплатную двухмерную многопользовательскую онлайновую RPG, которую создала южнокорейская компания Wizet. Запуск этого проекта состоялся в 2003 году. Отметим, что Maple Story пользуется большой популярностью. Только в Северной Америке в нее играют свыше трех миллионов пользователей, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".

Автор: "Лента.Ru"
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