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Северная Корея опять шалит у берегов Приморья
КНДР запустила ракету в сторону Японии, передает NHK. Снаряд, по данным японских властей, прежде чем упасть в море, пролетел над северными районами страны. Местных жителей власти в связи с этим попросили укрыться «в подвалах», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Северная Корея произвела очередной пуск ракеты в сторону японского региона Тохоку, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NHK. Снаряд, как пояснили в Токио, прежде чем упасть в море, пролетел над северными регионами Японии. Попыток сбить эту ракету японские военные, как отмечает «Би-би-си», не предприняли.
Однако для жителей местные власти уже выпустили экстренное предупреждение, посоветовав им укрыться «в подвалах» и убежищах.
Как уточняет агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов, «пуск снаряда неизвестного типа был произведен из района Сунан (Пхеньян) в направлении Восточного моря в 5:57 утра [по местному времени]».
Ракета, по данным NHK, развалилась на три части и упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо. Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных, уточняет, что ракета пролетела 2,7 тыс. км., достигнув максимальной высоты в 550 км.
Происшествие, как отметили в Объединенном комитете начальников штабов, в настоящий момент «анализируется властями США и Южной Кореи». На случившееся, по информации Reuters, уже отреагировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он пообещал предпринять «все необходимое» для того, чтобы защитить граждан Японии. При этом главный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга, в свою очередь, отозвался об инциденте как о «беспрецедентной, серьезной угрозе». Япония, по его словам, предпримет в ответ «соответствующие шаги».
Информации о каком-либо ущербе или пострадавших в результате произошедшего, как передает NHK, нет. Угрозы для Северной Америки, как заявили в Пентагоне, запущенная Пхеньяном ракета также не представляла (цитата по Reuters).
В последний раз ракету в сторону Японии КНДР запускала 26 августа. Тогда Северной Кореей были выпущены несколько баллистических ракет малой дальности. Ракеты, перед тем как упасть, по информации представителей Объединенного комитета начальников штабов, пролетели около 250 км в северо-восточном направлении. Острову Гуам и Японии они, как отметили позже в Пентагоне, не угрожали.
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