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Преступников среди мигрантов становится больше
К каждому седьмому убийству и к половине изнасилований совершенных в текущем году в Москве, причастны мигранты, говорится в сообщении Cледственного комитета города Москва. В тоже время, представители следственного комитета утверждают, что количество тяжелых преступлений по отношению к иностранным гражданам резко уменьшилось.
Следственный комитет города Москвы в своем отчете на первую половину 2011 года обращает внимание на увеличение случаев тяжких преступлений совершенных мигрантами.
«Особенно вызывают опасение, увеличение количества совершенных мигрантами убийств и физических нападений», - сказала Озодлик Радиоси старший помощник начальника следственного комитета Москвы лейтенант Виктория Цыпленкова.
«В первой половине 2011 года каждое седьмое убийство и почти половина случаев изнасилований в городе Москва, были совершены иностранными гражданами. И так как большая их часть проживает в стране незаконным образом, это серьезно мешает раскрытию этих тяжких преступлений. В настоящее время согласно информации следственного комитета, случаи физических нападений в нашей столице уменьшились на 25 процентов, а количество убийств на 8,5 процентов. Кроме этого, по сравнению с этим же временем в прошлом году, количество преступлений на почве экстремизма уменьшилось в 3 раза, то есть с 87 до 29», - сказала Виктория Цыпленкова.
По заявлению представителей следственного комитета, в Москве увеличилось количество убийств совершенных при помощи огнестрельного оружия.
Руководитель Следственного комитета Москвы Вадим Яковенко, объяснил резкое увеличение тяжких преступлений среди иностранных граждан, безрезультатной деятельностью подразделений отвечающих за борьбу с незаконной миграцией в Россию.
Руководство полиции Москвы заявило, что в создании криминогенной ситуации в столице России многое делают представители Северного Кавказа и Средней Азии, в особенности гастарбайтерқ из Таджикистана и Узбекистана, и в то же время говорят об ухудшении ситуации и в других регионах России.
Начальник УВД Санкт-Петербурга Михаил Суходольский, выразил мнение, что увеличению количества преступлений со стороны гастарбайтеров, поспособствовала национальная вражда местного населения.
«В Нижнем Новгороде также совершено много преступлений гастарбайтерами», - сказала в беседе с Озодлик представитель следственного комитета Нижегородской области Юлия Склярова.
«Подобных происшествий случается много. Например, совсем недавно вступил в силу судебный приговор по отношению к одному мигранту, изнасиловавшему местную женщину под предлогом покупки квартиры. Или вот совсем недавно было возбуждено уголовное дело по отношению к гражданину Узбекистана, который был схвачен 3 июля в районе Автозаводской, проходившими мимо людьми, когда он, запугав, насиловал 19-летнюю девушку. Таким образом, в нашем городе задерживается в среднем два мигранта в месяц по статье изнасилование. Про преступления совершенные в мае можно и не говорить», - сказала Юлия Склярова.
Директор Московского Бюро по правам человека Александр Брод, в беседе с Озодлик сказал, что подобные заявления представителей прокуратуры и полиции увеличат ксенофобию в стране, в частности проявления вражды по отношению гастарбайтерам из Средней Азии.
«Есть серьезное различие между цифрами, которые приводят Следственный комитет, УВД и Миграционная служба. Можно сказать, что только цифры Федеральной миграционной службы наиболее близки к истине. Несмотря на то, что они официально объявили, что совершенные мигрантами преступления от общего их количества равны 0,1 процента, другие правоохранительные органы почему-то приводят другие цифры.
Я считаю, что подобные заявления, призванные обратить внимание общественности к преступлениям мигрантов, могут вызвать гнев и остервенение мигрантов с одной стороны и активизации различных националистических организаций России с другой, плюс к этому может усилиться национальная вражда по отношению к не русским. Недавно в Москве были подожжены несколько машин с номерами Северного Кавказа. Специалисты говорят, что это следствие заявлений недавно сделанных Следственным комитетом Москвы. Поэтому я призываю официальные власти, немного подумать, прежде чем озвучивать подобные цифры», - сказал директор Московского Бюро по правам человека Александр Брод.
Согласно данным московской полиции, в 2010 году иностранные граждане совершили в России около 12 тысяч преступлений, в их числе 62 убийства и 130 физических нападений.
К слову, правонарушений по отношению к трудовым мигрантам, за последние полгода уменьшились на 32 процента, пишет Inosmi.ru.
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