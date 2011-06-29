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В Казани пустой джип Медведева едва не въехал в толпу
Жители Татарстана засняли, как джип, на котором Дмитрий Медведев приехал в Березовую рощу в поселке Мирный, продолжил движение после выхода водителя. Видеофрагмент с этим моментом выложен в YouTube.
Инцидент произошел 25 июня, когда президент России посещал Казань и участвовал в праздновании Сабантуя, сообщает Казань-Times. Встречать кортеж президента вышла многотысячная толпа, которую сдерживали стражи порядка. Под приветствующий крик собравшихся глава государства вышел из джипа, которым управлял, однако машина тронулась с места прямо на людей.
Охрана попыталась остановить автомобиль руками, а затем сам президент остановил ее.
После посещения праздничных мероприятий, посвященных Сабантую, президент России провел в Казани совместное заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и Фонда поддержки олимпийцев РФ.
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