В Казани пустой джип Медведева едва не въехал в толпу

Жители Татарстана засняли, как джип, на котором Дмитрий Медведев приехал в Березовую рощу в поселке Мирный, продолжил движение после выхода водителя. Видеофрагмент с этим моментом выложен в YouTube.

Инцидент произошел 25 июня, когда президент России посещал Казань и участвовал в праздновании Сабантуя, сообщает Казань-Times. Встречать кортеж президента вышла многотысячная толпа, которую сдерживали стражи порядка. Под приветствующий крик собравшихся глава государства вышел из джипа, которым управлял, однако машина тронулась с места прямо на людей.

Охрана попыталась остановить автомобиль руками, а затем сам президент остановил ее.

После посещения праздничных мероприятий, посвященных Сабантую, президент России провел в Казани совместное заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и Фонда поддержки олимпийцев РФ.