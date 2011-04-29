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Просмотр детской порнографии в Интернете станет уголовно наказуемым деянием
Уголовная ответственность за просмотр в Интернете и хранение детской порнографии может быть введена в российском законодательстве в ближайшее время, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает "Интерфакс".
"Исполнение Факультативного протокола и Конвенции Совета Европы потребует от России введения законодательного определения понятия "детской порнографии", установления уголовной ответственности за владение и получение детской порнографии без цели ее распространения", - сказал Бастрыкин в четверг на заседании Общественной палаты РФ, посвященном противодействию сексуальной эксплуатации детей.
Кроме того, по словам главы СК РФ, в Уголовный кодекс РФ должны быть введены санкции за умышленную загрузку или просмотр детской порнографии в Интернете и так называемый grooming ("груминг" - вхождение в доверие к ребенку посредством Интернет с целью его сексуальной эксплуатации).
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