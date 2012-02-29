Чиновники Госжелдорнадзора попали под следствие

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России и УФСБ России по Хабаровскому краю выявили преступную деятельность бывшего руководителя Дальневосточного управления Государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и двух его подчиненных.

По версии следствия, в 2006-2007 годах высокопоставленными работниками Госжелдорнадзора была разработана схема, направленная на систематическое получение взяток от субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфере железнодорожного транспорта. По указанию руководителя ведомства его подчиненные – заместитель руководителя и начальник отдела – выдвигали собственникам и эксплуатантам объектов железнодорожного транспорта требования о выплате денежных вознаграждений за то, что предпринимателей за выявленные нарушения в производственной деятельности не будут привлекать к ответственности.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Наталья САЛКИНА, для придания правомерности получению денег сотрудники Госжелдорнадзора предлагали предпринимателям заключать фиктивные договоры с еще одним соучастником коррупционной схемы – генеральным директором одной коммерческой организации. После этого под видом расчетов за якобы выполненные коммерсантом-соучастником работы предприниматели перечисляли денежные средства, предназначенные фактически высокопоставленным чиновникам в качестве взяток.

Весной 2011 года при получении взятки в 350 тысяч рублей от одного из хабаровских предпринимателей коммерсант, состоявший в преступном сговоре с работниками Госжелдорнадзора, был задержан в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Тогда же были задержаны и двое чиновников Госжелдорнадзора – бывший заместитель руководителя управления и начальник отдела, ставший к тому моменту и.о. начальника управления. В настоящий момент установлены достаточные данные, указывающие на причастность к указанной коррупционной схеме бывшего руководителя Дальневосточного управления Госжелдорнадзора. Кроме того, выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности высокопоставленных работников управления.

По материалам следствия, весной 2010 года чиновники под угрозой создания административных барьеров принудили предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре передавать им 10% от суммы договоров, которые заключались с этим предпринимателем другими коммерсантами, действующими по указанию работников Госжелдорнадзора. По данным следствия, в течение года - с весны 2010 года по март 2011 года – предприниматель передал чиновникам в качестве взяток около 9 миллионов рублей.

«Золотой Рог».