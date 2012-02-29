Следствие получило записи последних часов жизни буровиков "Кольской"

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 29 февраля, ZRPRESS. Следствие получило видеозаписи последних часов жизни экипажа платформы "Кольская", затонувшей у Сахалина в декабре 2011 года, из которых следует, что буровики до последнего не надевали гидрокостюмы, думая, что их заберут вертолеты, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Известия".

Платформа "Кольская", которую буксировали с Камчатки на Сахалин, перевернулась 18 декабря во время сильного шторма в 200 километрах от Сахалина. Установка полностью ушла под воду. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14.

Как пишет газета, видеозаписи буровой следствию предоставили выжившие буровики и моряки с ледокола "Магадан" и буксира "Нефтегаз-55". Эти видеозаписи также оказались в распоряжении газеты.

Издание пишет, что на видео запечатлена начальная стадия спасательной операции на "Кольской". После сигнала тревоги капитан приказал всем членам экипажа собраться в столовой и надеть гидрокостюмы. Буровики на видео веселятся и шутят, гидрокостюмы они надевают только после того, как становится ясно, что вертолеты не прилетят их спасать.

"Буровики до самого последнего момента верили, что рейс закончится удачно, поэтому снимали все происходящее вокруг, вплоть до переворота платформы", - сообщила газете дочь капитана "Кольской" Михаила Терсина Наталья Дмитриева.

Капитан Терсин числится пропавшим без вести, его тело не найдено.

Елена Богуш, жена старшего механика по буровому оборудованию платформы "Кольская" Ильи Карташова, рассказала газете, что после того, как стало ясно, что вертолетов не будет, буровики пошли к плотам, однако уже не успели их отвязать.