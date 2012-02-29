Затонувшую платформу, как и мост через Золотой Рог", страховал СОГАЗ

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. Потерпевшая аварию в Охотском море буровая установка "Кольская", как и загоревшийся мостовой переход через бухту Золотой Рог, была застрахована в ОАО "СОГАЗ".

Страховщик не раскрывает финансовых деталей договора с ОАО "Арктикморнефтегазразведка", которому принадлежит платформа.

Напомним, "СОГАЗ" заключил договор страхования строительно-монтажных рисков ЗАО "ТМК", ведущей работы по строительству мостового перехода через бухту Золотой Рог

В соответствии с условиями договора, говорится на сайте страховой компании, "СОГАЗ" обеспечивает страховой защитой строительно-монтажные работы и гражданскую ответственность ЗАО "ТМК" на весь период строительства и гарантийного обслуживания объекта. Общая страховая сумма по заключенному договору страхования составляет более 18 млрд рублей.