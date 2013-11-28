На Сахалине капитан судна "забыл" задекларировать 2 тонны сайры и 200 литров бензина

В Южно-Курильске при оформлении судна местной рыбопромысловой компании на приход из японского порта Ханасаки, в ходе проведения таможенного досмотра инспекторы Сахалинской таможни обнаружили почти 2 тонны мороженой сайры и 200 литров бензина, которые в судовых документах указаны не были.

В отношении должностного лица – капитана судна было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (п.23 ст.4) припасы, необходимые для нормальной эксплуатации и технического обслуживания морских (речных) судов и предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажей на борту, являются товаром. Перевозчик при международной перевозке обязан предоставить таможенному органу документы, в том числе таможенную декларацию о судовых припасах, с указанием сведений об их наименовании и количестве на борту (ст. 159 Таможенного кодекса Таможенного союза).

Как недекларирование товаров, так и расхождение сведений с фактически имеющимися припасами на борту, являются нарушениями таможенного законодательства. Санкциями соответствующей статьи предусмотрено как наказание в виде штрафа, так не исключена и конфискация самого предмета правонарушения.

Досье ZRPRESS: Недекларирование судовых припасов – одно из распространенных нарушений таможенного законодательства, которое допускается экипажами морских судов. Несмотря на то, что перемещение соответствующих товаров освобождено от таможенных пошлин, нередки случаи халатного отношения перевозчиков к декларированию данного груза. Без документов пытаются провезти топливо, провизию, ГСМ.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.