www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.78 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.62 р. 10 CNY: 96.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

На Сахалине капитан судна "забыл" задекларировать 2 тонны сайры и 200 литров бензина

28 Ноября 2013, 17:12 | Дальний Восток

В Южно-Курильске при оформлении судна местной рыбопромысловой компании на приход из японского порта Ханасаки, в ходе проведения таможенного досмотра инспекторы Сахалинской таможни обнаружили почти 2 тонны мороженой сайры и 200 литров бензина, которые в судовых документах указаны не были.

В отношении должностного лица – капитана судна было возбуждено дело об административном правонарушении по  ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (п.23 ст.4) припасы, необходимые для нормальной эксплуатации и технического обслуживания морских (речных) судов и предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажей на борту, являются товаром. Перевозчик при международной перевозке обязан предоставить таможенному органу документы, в том числе таможенную декларацию о судовых припасах, с указанием сведений об их наименовании и количестве на борту (ст. 159 Таможенного кодекса Таможенного союза).

Как недекларирование товаров, так и расхождение сведений с фактически имеющимися припасами на борту, являются нарушениями таможенного законодательства. Санкциями соответствующей статьи предусмотрено как наказание в виде штрафа, так не исключена и конфискация самого предмета правонарушения.

Досье ZRPRESS: Недекларирование судовых припасов – одно из распространенных нарушений таможенного законодательства, которое допускается экипажами морских судов. Несмотря на то, что перемещение соответствующих товаров освобождено от таможенных пошлин, нередки случаи халатного отношения перевозчиков к декларированию данного груза. Без документов пытаются провезти топливо, провизию, ГСМ.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги: порт  таможня  Япония  Сахалинская область 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru