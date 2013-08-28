Выплаты пострадавшим от наводнения будут под контролем ФСФР

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) будет помогать застрахованным жителям получить возмещение за затопленное имущество.

В случае споров со страховыми компаниями, граждане могут обращаться в региональное отделение ведомства по телефону "горячей линии": (4232) 40-15-90 (отдел страхового надзора).

Жалобы на действия страховой компании можно направлять и в письменном виде по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, каб. 230 или 690091, г. Владивосток, а/я 91-248.

Также обратиться можно через интернет-приемную службы на сайте: www.vlad.ffms.ru или по электронной почте: romail@fsfm.pk.ru

В ФСФР отмечают, что поводом к обращению в ведомство могут служить не только отказы в возмещении страховой премии, но и факты занижения страховых выплат. В любом из случаев нарушений страхователи должны незамедлительно уведомить об этом надзорный орган, сообщает ФСФР.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.