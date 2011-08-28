Количество авиакатастроф в России с начала года возросло в два раза

Количество авиапроисшествий с гражданскими российскими самолетами с начала 2011 года выросло на 53%, а количество авиакатастроф возросло больше чем в два раза, сообщил вице-премьер Сергей Иванов, выступая на правительственной комиссии по транспорту и связи.

По его словам, которые приводит РБК, в 2011 году, по состоянию на 11 августа, с гражданскими воздушными судами произошло 26 авиационных происшествий (рост на 53%) и 13 авиакатастроф (рост в 2,2 раза).

Также он отметил, что количество погибших составило 81 человек, что в 4 раза больше, чем годом ранее. Иванов сообщил, что Росавиация уже подготовила ряд предложений, которые должны содействовать решению проблем безопасности авиаперевозок.