На Сахалине выявлены злоупотребления на рынке нефтепродуктов

Сахалинское УФАС России оштрафовало ООО «РН-Востокнефтепродукт» почти на 168 млн рублей за злоупотребления на рынке нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, ранее Сахалинское УФАС России возбудило 3 дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства на указанном рынке.

В частности, ООО «РН-Востокнефтепродукт», занимающее доминирующее положение, установило монопольно высокие цены при мелкооптовой и розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива марки «зимнее» и создало дискриминационные условия на рынке нефтепродуктов.