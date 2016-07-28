Губернатор Сахалинской области попал в ДТП

Сегодня днем в Южно-Сахалинске произошла авария с участием служебной машины губернатора Олега Кожемяко. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль Lexus, в котором находился глава региона с личным водителем, и микроавтобус Toyota столкнулись на проспекте Победы. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, в ДТП виноваты оба водителя: один превысил скорость, другой не убедился в безопасности маневра на повороте.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.