В 60-80-е годы в аэропорту Владивосток чемоданы пассажиров обыскивали вручную

Транспортная прокуратура Приморья напомнила о мерах безопасности в самолетах после терактов в Санкт-Петербурге и Хабаровске, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» .

В связи с активизацией террористических организаций, совершением 3 апреля 2017 года взрыва в г. Санкт-Петербурге, событий в г. Хабаровске, пассажирам, в том числе следующим воздушным транспортом, необходимо быть предельно бдительными и соблюдать требования транспортной и авиационной безопасности, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскую транспортную прокуратуру.

Как пояснила старший помощник Приморского транспортного прокурора Татьяна ШАЙБЕКОВА, транспортная безопасность – это состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. «Законодателем запрещено провозить в самолете опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу полета воздушного судна», - сообщил помощник прокурора. В соответствии с Правилами проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденными приказом Минтранса России, существует Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна, как членами экипажа, так и пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, находящихся при пассажирах. Запрещено перевозить на борту воздушного судна следующие опасные вещества и предметы:

1) взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные: пороха всякие, в любой упаковке и в любом количестве; патроны боевые (в том числе малокалиберные); патроны к газовому оружию; капсюли (пистоны) охотничьи; пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные; тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества; капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепроводный шнур и т.д.;

2) сжатые и сжиженные газы: газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы; газовые баллончики с наполнением нервнопаралитического и слезоточивого воздействия и т.д.;

3) легковоспламеняющиеся жидкости: ацетон; бензин; пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов; метанол; метилацетат (метиловый эфир); сероуглерод; эфиры; этилцеллозола;

4) воспламеняющиеся твердые вещества,

5) окисляющие вещества и органические перекиси: нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее 25% воды или растворителя; нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25% спирта; нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% растворителя или 20% воды и т.д.;

6) токсичные вещества;

7) радиоактивные материалы;

8) едкие и коррозирующие вещества: сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие; 9) ядовитые и отравляющие вещества: любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в любую тару, никотин; ртуть и т.д.; 10) оружие: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства, кортики, стилеты, десантные штык-ножи.

Иван КРЫШАН.