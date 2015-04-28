Сахалинские экс-чиновники начали "сдавать" друг друга

Следственный комитет предъявил новые обвинения экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину — в получении взятки в 15 млн рублей. Показания на него дал задержанный недавно на Сахалине по обвинению в коррупции бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов. Экс-чиновник сотрудничает со следствием, поэтому в деле Хорошавина могут появиться новые эпизоды о коррупции. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

О новом уголовном деле против Хорошавина стало известно на заседании Басманного райсуда Москвы, который рассматривал вопрос об аресте экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова. Его и бывшего зампреда правительства Сахалинской области, курировавшего рыбную отрасль и АПК, Сергея Карепкина задержали в Южно-Сахалинске по подозрению в коррупции и доставили самолетом в Москву. Как выяснилось, чиновники ждали оперативников, поэтому Карепкин уволился из правительства области 13 апреля, а Борисов - 27 апреля.

На суде следователь по делу Хорошавина заявил, что против экс-губернатора, Карепкина и Борисова еще 22 апреля было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 291 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кто именно и за что давал взятку, следователь не пояснил. По предварительным данным, Борисов был посредником при передаче взятки, связанной с распределением квот и бюджетных средств в рыбной сфере.

В первую очередь суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 22 июня 2015 года бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Карепкина по делу о получении взятки.

Далее суд рассмотрел вопрос по мере пресечения Борисову. По словам чиновника, он сотрудничает со следствием и дает показания, поэтому просил отпустить его на свободу под залог в 3 млн рублей. Его адвокат напомнила суду, что Борисов знал о том, что за ним придут, однако не стал скрываться и не препятствовал следствию. Однако суд принял решение также арестовать Борисова до 22 июня.

Не исключено, что это будет не последнее уголовное дело против Хорошавина и Карепкина. Врио губернатора Олег Кожемяко заявил, что Карепкин был уволен за нарушения при выдаче квот на вылов рыбы, а также при распределении субсидий из регионального бюджета на поддержку малого бизнеса.

Адвокат Хорошавина Иван Шокорев не смог прокомментировать «Известиям» обстоятельства нового уголовного дела.

Напомним, что Хорошавин является обвиняемым уже по двум уголовным делам о получении взяток в особо крупных размерах. По версии следствия, еще в 2011 году глава Сахалина через помощника Андрея Икрамова начал вымогать у известного на Сахалине миллионера и владельца ООО «Сахалинская компания «Энергострой» Николая Крана откаты за получение выгодных госконтрактов при строительстве крупнейшего промышленного объекта в регионе — энергоблока № 4 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. По данным следствия, губернатор запросил у бизнесмена 6% от сумм, которые будет получать его компания на основании ежемесячных актов выполненных по контракту работ. Таким образом, по подсчету СКР, Хорошавин получил через Икрамова $5,6 млн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.