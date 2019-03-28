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В Москве задержали сына бывшего министра Дальнего Востока
Задержанный ранее отец Дмитрия Ишаева 70-летний Виктор Ишаев
подозревается в особо крупном мошенничестве
Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве. Задержание произвели сотрудники Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности. Бывшего чиновника подозревают в серии должностных преступлений, совершенных в период губернаторства и проходит фигурантом по делу о махинациях в лесной отрасли. Виктор Ишаев подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при добыче леса.
"С Ишаевым проводятся следственные действия", - рассказал источник РИА Новости, не уточняя подробностей.
Задержаны также сын экс-чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и считающийся человеком из близкого окружения Ишаева, зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов. В свое время Владимир Хлапов прошел путь от личного охранника и водителя Виктора Ишаева до помощника губернатора и руководителя департамента полпредства.
Как ранее сообщал «Золотой Рог», в Хабаровском крае началась череда обысков во властных структурах. На рабочем месте заместителя губернатора Хабаровского края Владимира Хлапова прошли обыски. Как сообщил источник в правоохранительных органах, он связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по п.4 ст.159 (мошенничество в особо крупных размерах). В рамках этого уголовного дела также проходят обыски в офисах «Роснефти» в Хабаровске и Москве. Советник президента НК «Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке, бывший полпред президента в ДФО, курировавший подготовку Владивостока к саммиту АТЭС, Виктор Ишаев и глава хабаровского представительства корпорации взяты под домашний арест.
Досье газеты «Золотой Рог»
70-летний Ишаев проделал путь от сборщика на судостроительном заводе до директора завода алюминиевых конструкций и краевого депутата, после чего уже в 1991 году, по указу Бориса Ельцина, стал первым в современной России губернатором Хабаровского края. Он работал на этом посту 18 лет, и покинул кресло в 2009 году. В апреле 2009 года он был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, с 2012 до 2013 г. был по совместительству и министром по развитию Дальнего Востока. Затем до 2018 года был советником «Роснефти» по координации проектов ДФО в ранге вице-президента. Виктор Ишаев имеет многочисленные государственные награды.
В ноябре 2012 года президент Путин раскритиковал полпредство и министерство, которыми руководил Виктор Ишаев, за «провалы» и «размывание ответственности». Его политическую карьеру погубило наводнение 2013 года. После поездки в зону стихии, Президент Владимир Путин освободил Ишаева от должности полпреда-министра. Утверждалось, что это решение не было связано со стихией «непосредственно», пишет Лента.ру.
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