Мошенники создали ложный сайт Россельхозбанка

28 марта, ZRPRESS. Россельхозбанк предупредил своих клиентов о возможных случаях мошенничества. Дело в том, что в Интернете появился ложный сайт банка, который нечистые на руку граждане могут использоваться в мошеннических целях. Сайт содержит информацию о подразделениях и банкоматах РСХБ.

В настоящее время банком осуществляются мероприятия, направленные на прекращение внешними контролирующими органами и внешними регуляторами деятельности ложного сайта, сообщили в пресс-службе РСХБ.

«Золотой Рог».