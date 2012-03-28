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Мошенники создали ложный сайт Россельхозбанка
28 Марта 2012, 22:20 | Дальний Восток
28 марта, ZRPRESS. Россельхозбанк предупредил своих клиентов о возможных случаях мошенничества. Дело в том, что в Интернете появился ложный сайт банка, который нечистые на руку граждане могут использоваться в мошеннических целях. Сайт содержит информацию о подразделениях и банкоматах РСХБ.
В настоящее время банком осуществляются мероприятия, направленные на прекращение внешними контролирующими органами и внешними регуляторами деятельности ложного сайта, сообщили в пресс-службе РСХБ.
«Золотой Рог».
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