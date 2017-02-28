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В нацпарке "Бикин" у браконьера изъято 50 капканов, оружие и патроны
22 февраля во время рейда в национальном парке «Бикин» в урочище реки Леснуха группой госинспекторов был задержан нарушитель, который производил охоту с использованием капканов и незаконным нарезным охотничьим оружием.
У гражданина было изъято 50 капканов, оружие и патроны к нему. Как сообщило ФГБУ "Национальный парк "Бикин", задержание на особо охраняемой природной территории федерального значения произошло во время планового природоохранного рейда. Продвигаясь по намеченному маршруту, инспекторы заметили в лесном массиве следы снегохода, и, следуя по ним, обнаружили сани от снегохода и мешок с капканами. Оперативно приняв решение о задержании, инспекторы стали действовать. Вскоре хозяин транспортного средства был обнаружен. Незваный гость объяснил госинспекторам, что приехал не с целью охоты, а вывезти из своей охотничьей избушки давно пылящиеся там капканы.
«В ходе беседы с нарушителем я понял, что человек на самом деле приехал с конкретной целью – поохотиться, – рассказал Александр Самойленко, начальник оперативного отряда ФГБУ «Национальный парк «Бикин», заместитель главного государственного инспектора по охране территории национального парка «Бикин». – Мы обошли территорию по его следам и обнаружили рядом с ними свежие следы кабана. У меня появилось сомнение в том, что преследовавший зверя охотник был без оружия. Также были найдены места, где он устанавливал и снимал капканы. Нарушителю пришлось сознаться, и к месту, где было спрятано оружие, опергруппу он вел уже сам».
По итогам работы опергруппы нарезное оружие калибра 7,62 х 39 мм и калибра 5,6 мм вместе с патронами к нему были сданы в близлежащий отдел полиции села Новопокровка Красноармейского района для возбуждения уголовного дела. Снегоход «Буран» был арестован и передан нарушителю на ответственное хранение, 50 изъятых капканов – переданы в администрацию национального парка «Бикин» на хранение. Нарушителя ждет судебное разбирательство.
«В настоящее время охота на территории национального парка «Бикин» разрешена только коренным малочисленным народам, спортивно-любительская охота – полностью запрещена, -- комментирует Алексей Кудрявцев, директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин». – Проблема в том, что ранее, ещё до создания нацпарка, несколько участков в охотничьем хозяйстве общины «Тигр», которая владела тогда этой территорией, были представлены для охоты жителям расположенного рядом поселка Восток-2. После организации нацпарка какие-то охотники смирились с тем, что охотиться теперь здесь нельзя и стали искать другие места для законной охоты, но есть и такие граждане, которые не считаются с законами и все равно этой зимой пришли на данную территорию, чтобы поохотиться. Поэтому, как только у нас появилась техника, мы начали в первую очередь контролировать эти участки. И, как показывает случай с задержанием жителя поселка Востока-2, наши усилия не напрасны. Оперативным отрядом задержан гражданин, который не только находился без разрешения на территории парка, чем нарушил Положение о национальном парке, с орудиями лова, но и – с незарегистрированным охотничьим нарезным оружием. А это уже уголовное дело».
«WWF Росси принимал активное участие в создании национального парка и с первых шагов поддерживает его деятельность. В том числе – по борьбе с браконьерством, повышая эффективность работы и безопасность инспекторов. Наша общая задача – обеспечить сохранение уникальных экосистем бассейна Бикина и его биоразнообразия», - говорит Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России.
ФОТО предоставлено ФГБУ "Национальный парк "Бикин":
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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