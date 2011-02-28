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Жители Приамурья просят губернатора избавить их от нелегальных казино

28 Февраля 2011, 19:36 | Дальний Восток

Прокуратура Амурской области инициировала проверку 60 клубов Благовещенска, в которых размещено более 1000 компьютеров и 50 аппаратов "платежные системы", сообщают Vesti.ru.

Как сообщила областная прокуратура 28 февраля, к проверкам привлечены сотрудники милиции и налоговых органов.

"Есть основания полагать, что с использованием оборудования может осуществляться незаконная игорная деятельность", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Ранее инициативная группа жителей Благовещенска обратилась с открытым письмом к губернатору области Олегу Кожемяко с просьбой избавить их от нелегальных казино, которые работают под видом компьютерных клубов.

"В нашем городе количество казино и залов игровых автоматов до вступления в силу с июля 2009 года федерального закона о запрете игорного бизнеса превышало все допустимые нормы. Мотивация держателей подобных заведений всегда была жестокой и расчетливой - сделать игроманами как можно большее количество горожан и заезжих китайцев", - говорится в письме.

Авторы письма также сообщают, что "вывески с названиями "Платежные системы" и "Игровые клубы" как грибы после дождя стали появляться в Благовещенске в жилых домах, в общественных зданиях, гостиницах и культурных центрах".

В то же время, говорится в письме, на все обращения в органы правопорядка ответ один: "Коммерсанты нашли лазейку в законе, и мы ничего сделать не можем".

"А может, они не хотят, потому что всем в городе известно, что само же руководство УВД и "крышует" этот грязный бизнес, взамен за свое бездействие имея 30% от оборота. Ни о каком расследовании сети подпольных казино речи не то чтобы не идет, а здесь все с точностью до наоборот", - подчеркивается в обращении.

По данным областной прокуратуры, с 1 июля 2009 г. по настоящее время в Приамурье выявлено 27 незаконных игорных заведений, из них 5 лотерейных клубов, которые в ходе проверок прекратили игорную деятельность.

Изъято 362 единицы незаконного игорного оборудования. Возбуждено три уголовных дела, из них одно по ч. 1 ст. 171 УК РФ, два по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

"В текущем году правоохранительными органами области выявлено и закрыто 2 незаконных игорных заведения, изъято 48 единиц незаконного игорного оборудования", - сообщает прокуратура.

Автор: Юрий Рогов
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