Расстрел банкиров в Благовещенске не был случайной трагедией

Массовое убийство произошло в столице Амурской области Благовещенске 27 января. Заместитель руководителя главного управления Центробанка РФ по Амурской области Владимир ЛЁВКИН застрелил троих своих коллег, после чего совершил самоубийство, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. По данным газеты «Золотой Рог», погибшие – заместитель начальника управления Татьяна РАХИЛОВА и два начальника отделов Валерий СМАГИН и Светлана ФЕДОТОВА. Владимир Лёвкин после содеянного, как уже известно, застрелился.

Выстрелы прозвучали в здании регионального управления ЦБ РФ около шести вечера по местному времени. Сотрудников организации сразу же эвакуировали, а на место была вызвана полиция. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили четыре трупа. По предварительной версии, заместитель руководителя главного управления банка по Амурской области убил начальника амурского управления Центробанка, заместителя начальника управления и начальника одного из отделов, после чего застрелился сам.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, сотрудники ФСБ и медики, выясняются причины произошедшего: по имеющейся информации инцидент произошел из-за проблем на работе. Устанавливается также, из какого оружия были совершены убийства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация о минировании здания, которая была озвучена оперативниками ранее, не подтвердилась.

Между тем, деловая газета «Золотой Рог» еще несколько недель назад поведала об острой внутренней ситуации в дальневосточных отделениях Центрального банка. После продолжительных дискуссий было принято решение, что Дальневосточное главное управление Банка России обоснуется в приморской столице, а все остальные – будут ликвидированы, а в регионах останутся лишь по нескольку представителей. Главным ударом эта новость стала для ГУ ЦБ по Хабаровскому краю, которое весь прошлый год готовились принять финансовую «власть» федерального округа в свои руки.

Газета «Золотой Рог» сообщала, что решение о сокращении главных управлений в субъектах Федерации было принято Банком России в прошлом году в рамках плана оптимизации. В соответствии с приказом и нынешним статусом Хабаровска, как столицы федерального округа, штаб-квартира Дальневосточного управления должна была разместиться именно здесь. При принятии этого решения учитывался и тот факт, что в краевой столице заканчивалось строительство крупнейшего в России головного расчетного центра, в которое инвестировано около 2 млрд рублей. Новейший с точки зрения технологий ГРЦ запущен в работу весной 2014 года и настроен на обеспечение наличного и безналичного денежного оборота всего Дальневосточного федерального округа. Это второй по размерам после краснодарского подобный центр в России.

Игроки банковского рынка сегодня гадают, чем вызван такой резкий разворот в сторону Владивостока. Можно только догадываться, кто его пролоббировал. Но то, что Владивосток продолжает укреплять свои позиции делового и политического центра - это факт. Вслед за озвученной президентом РФ идеи присвоить ему статус «свободного порта» активно обсуждается возможность присвоения ему статуса города федерального значения. Таких в России пока три - это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Некоторые источники «Золотого Рога», близкие к столичным коридорам власти, поговаривают, что этот статус Владивостоку могут присвоить уже в феврале-марте.

Точная конфигурация нового Дальневосточного ГУ Банка России пока неясна. По крайней мере, ни один собеседник «Золотого Рога», работающий в этой сфере, ничего определенного пояснить не смог.

Но вернемся к драме, разыгравшейся в Амурской области. Еще раз повторимся, под сокращение в регионах Дальнего Востока попали сотни высококлассных специалистов, теряющих не только ответственные, но и весьма привлекательные с точки зрения зарплат и социальных гарантий места. По данным, которыми располагает «Золотой Рог», сотрудники отделений ЦБ в регионе считались одними из самых высокооплачиваемых работников на всем Дальнем Востоке, а система стимулирования в организации порой просто поражала – квартальные премии, полугодовые, годовые... Работникам оплачивался отдых и лечение. А одна сотрудница отделения ЦБ в порыве откровенности даже похвасталась корреспонденту «Золотого Рога», что на работе им могли выделить неслабую беспроцентную ссуду.

То есть, людям явно было что терять и практически никакой альтернативной работы в регионе после сокращения они не получили бы. Зарплаты даже работников из «обычных» банков по схожим позициям явно не дотягивали до зарплат в ЦБ. Тем более что сейчас количество отделений российских банков после многолетнего роста начало сокращаться и кризис явно тут внесет свои коррективы в сторону ухудшения ситуации.

Как стало известно «Золотому Рогу» в отделения ЦБ в связи с предстоящими сокращениями резко ухудшился рабочий климат, начались частые скандалы и склоки. И по-человечески людей тут можно понять. Но в Амурской области дело зашло слишком далеко - один из подобных усугубляющихся с каждым днем конфликтов между высокопоставленными работниками отделения привел к трагедии.

Между тем, по большому счету, реорганизация и оптимизация Главного банка России назрели давно. Кризис показал, что Центробанк оказался явно малоэффективной структурой, которая, увы, стала неспособна держать российские финансы под жестким контролем. Только осенью прошлого года на финансовом рынке ни один раз возникала откровенная паника, а рубль бесконтрольно катился в бездну, что никак не красит главного регулятора. И при этом количество высокооплачиваемых работников в системе ЦБ превышает число сотрудников в аналогичной структуре в… Китае с его полуторамиллиардным населением и триллионными оборотами в финансах страны.

Отметим также, что отделения ЦБ всегда отличались информационной закрытостью и о зреющих нововведениях до последнего времени, кроме самих госбанкиров, практически никто не знал. Газета "Золотой Рог" оказалась единственным в регионе СМИ, которому удалось хоть что-то узнать о предстоящей реорганизации и об острых конфликтах в коллективах. В итоге газету попытались даже обвинить в организации незаконной утечки информации и к этому делу хотели подключить ФСБ. Нарушений в работе журналистов, естественно, не нашли, зато региональное руководство ЦБ (по рекомендации "Золотого Рога") даже выпустило небольшой пресс-релиз о реорганизации, однако котел конфликтов в отделениях продолжал бурлить втайне от общественных глаз. Увы, в Амурской области крышку с котла сорвало с самыми трагическими последствиями.

Коллектив "Золотого Рога" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.