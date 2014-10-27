Трое россиян задержаны за кражу алкоголя из магазина на Пхукете (Фото)

Трое россиянин были задержаны полицией Пхукета 25 октября по обвинению в краже алкоголя из магазина FamilyMart в Патонге. Задержанные опознаны как Вадим Афанасьев, Николай Чувиляев и Евгений Балашов. Из какого региона России приехали воришки пока не сообщается.

По словам полицейских, об исчезновениях спиртного в полицию сообщили сотрудники магазина, которые, в свою очередь, установили подозреваемых по записям камер видеонаблюдения.

В итоге, когда трое мужчин в очередной раз отправились на шопинг, персонал FamilyMart вызвал полицию и оперативники задержали россиян. При себе у мужчин полицейские обнаружили две бутылки текилы и бутылку джина. Всем троим предъявлены обвинения по соответствующе статье - кража.

ZRPRESS.RU, Владивосток.