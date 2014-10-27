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Трое россиян задержаны за кражу алкоголя из магазина на Пхукете (Фото)

27 Октября 2014, 17:37 | Дальний Восток

Трое россиянин были задержаны полицией Пхукета 25 октября по обвинению в краже алкоголя из магазина FamilyMart в Патонге. Задержанные опознаны как Вадим Афанасьев, Николай Чувиляев и Евгений Балашов. Из какого региона России приехали воришки пока не сообщается.

По словам полицейских, об исчезновениях спиртного в полицию сообщили сотрудники магазина, которые, в свою очередь, установили подозреваемых по записям камер видеонаблюдения.

В итоге, когда трое мужчин в очередной раз отправились на шопинг, персонал FamilyMart вызвал полицию и оперативники задержали россиян. При себе у мужчин полицейские обнаружили две бутылки текилы и бутылку джина. Всем троим предъявлены обвинения по соответствующе статье - кража.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: тайланд  алкоголь  кража  Пхукет 



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Комментарии

  • Укроштат №2918:22, 27.10.2014#

    Из за таких "крутяков" и получаем то что имеем. Так и станем очередными амерами. Наглыми и позорными. Не зря наверное нас все таки сравнивают со странами Африки.

  • Псевдоним18:36, 27.10.2014#

    тупые путинцы гадят повсюду

  • Псевдоним18:54, 27.10.2014#

    Пусть накажут их по всей строгости их закона, надо отрубить кисть пусть рубят чтобы другим неповадно было, надоели дебилы

  • Псевдоним23:30, 27.10.2014#

    Двоим грозит по 10 лет, одному 5 лет и штраф по 40000 бат

  • Псевдоним02:53, 28.10.2014#

    Жекаааааа ждем назад!))) а , дааа?

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