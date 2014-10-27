Более 3 тыс. человек остались без света в Приамурье

Пять населенных пунктов в воскресенье остались без энергоснабжения в Константиновском районе Амурской области из-за аварии на ЛЭП, сообщает региональное управление МЧС.

"Сообщение об аварийном отключении линии 110 кВт поступило в 8.35 по амурскому времени. Без энергоснабжения остались пять населенных пунктов: Верхняя Полтавка, Нижняя Полтавка, Средняя Полтавка, Золотоножка, Зиньковка с населением 2943 человека, из них 383 дети", - говорится в сообщении.

Под отключение попали 17 социально-значимых объекта, шесть котельных, 717 домов. На всех котельных имеются резервные источники питания. В настоящее время идет подготовка к их запуску.

Ремонтные работы проводит бригада филиала ОАО "ДРСК" в составе трех человек и одной единицы техники.

ZRPRESS.RU, Владивосток.