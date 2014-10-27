На Камчатке у хабаровчанки украли сумку

Вчера утром в полицию Петропавловска-Камчатского обратилась 20-летняя приезжая из Хабаровска. Девушка сообщила, что в ночном клубе на улице Тушканова, 7 неизвестный похитил ее сумку с деньгами и документами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены обстоятельства произошедшего и задержан подозреваемый в краже.

Им оказался неработающий житель Петропавловска-Камчатского. В ночь с субботы на воскресенье он находился в ночном клубе. Увидев оставленную без присмотра сумку, решил ее похитить. Выйдя из заведения, он направился в другой бар, где потратил 14 тысяч рублей. Женщина обнаружила пропажу рано утром и после безуспешных попыток отыскать сумку, обратилась в полицию.

Полицейские изъяли у задержанного сумку с банковской картой и документами, и вернули заявительнице. В рамках уловного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», в отношении неоднократно судимого за кражи 21-летнего гражданина избрана мерой пресечения подписка о невыезде.

ZRPRESS.RU, Владивосток.